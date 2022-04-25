SAKARYASPOR TARAFTARLARININ SPOR TOTO 1'İNCİ LİG KUTLAMASI - Son Dakika
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SAKARYASPOR TARAFTARLARININ SPOR TOTO 1'İNCİ LİG KUTLAMASI

25.04.2022 12:06

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda karşılaştığı Serik Belediyespor'u 2-1 yenen Sakaryaspor'un, ligin bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lige yükselmeyi garantilemesi kentte büyük coşkuyla kutlandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda karşılaştığı Serik Belediyespor'u 2-1 yenen Sakaryaspor'un, ligin bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lige yükselmeyi garantilemesi kentte büyük coşkuyla kutlandı. Tesisler önünde toplanan binlerce taraftar, teknik heyet ve futbolcuları taşıylan takım otobüsünü meşaleler ve sloganlar eşliğinde karşıladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Sakaryaspor, deplasmanda Serik Belediyespor'a konuk oldu. Yeşil-siyahlı ekip, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, ligin bitimine 2 hafta kalan Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi. Sakaryaspor'un bu galibiyeti kentte büyük coşkuyla karşılandı. Antalya'daki karşılaşmanın sona ermesinin ardından Sakaryaspor'un puan farkıyla şampiyonluğu garantilemesi üzerine taraftarlar, kentin işlek noktalarında toplandı. Ellerinde bayraklarla sloganlar atarak meşale yakan taraftarlar yeşil-siyahlı ekibin şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

TESİSLER ÖNÜNDE TOPLANAN BİNLERCE TARAFTAR, TAKIMI KARŞILADI

Yeşil-siyahlı ekibin deplasmandan dönüp kente giriş yapmasıyla beraber, takımı bekleyen binlerce taraftar, konvoy oluşturdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu konvoydaki kişiler, takım otobüsüne Rüstemler Tesisi'ne kadar eşlik etti. Burada toplanan kalabalığı selamlayan futbolcular ve teknik ekip, daha sonra tesislere girdi. Kentte şampiyonluk coşkusu gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

SAKARYASPOR TARAFTARLARININ SPOR TOTO 1'İNCİ LİG KUTLAMASI
SAKARYASPOR TARAFTARLARININ SPOR TOTO 1'İNCİ LİG KUTLAMASI
SAKARYASPOR TARAFTARLARININ SPOR TOTO 1'İNCİ LİG KUTLAMASI
SAKARYASPOR TARAFTARLARININ SPOR TOTO 1'İNCİ LİG KUTLAMASI

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Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Spor Toto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAKARYASPOR TARAFTARLARININ SPOR TOTO 1'İNCİ LİG KUTLAMASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAKARYASPOR TARAFTARLARININ SPOR TOTO 1'İNCİ LİG KUTLAMASI - Son Dakika
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