Son Dakika Haberleri: Sakaryaspor, Teknik Direktör İsmail Ertekin ile Yolları Ayırdı

Sakaryaspor, Teknik Direktör İsmail Ertekin ile Yolları Ayırdı

13 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör İsmail Ertekin ile yolları ayırdı.

Sakaryaspor, Teknik Direktör İsmail Ertekin ile Yolları Ayırdı, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör İsmail Ertekin ile yolları ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ertekin ile karşılık anlaşma sonucu yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 6 aydır takımda görev yapan Ertekin'e verdiği katkı ve emeklerden ötürü teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi.

Kulüp ayrıca oyunculardan İlyas Çakmak'ın yönetim kurulu kararı doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:59 Kaynak: AA

Spor
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