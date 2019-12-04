Son Dakika Haberleri: Sakaryaspor, teknik direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı
Son Dakika Güncel Sakaryaspor, teknik direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı - Son Dakika

Sakaryaspor, teknik direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı

6 saat önce

Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe Şaban Yıldırım getirildi.

Sakaryaspor, teknik direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı, System.String[]

Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe Şaban Yıldırım getirildi.

Kulübün Rüstemler'deki tesislerinde, 3 yıllık anlaşmaya varılan teknik direktör Şaban Yıldırım için imza töreni düzenlendi.

Konuşmasında tekrar Sakaryaspor'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, Y"ıllardır hayalini kurduğumuz hedefleri hayata geçirecek ortamı daha güçlü bir şekilde burada görüyorum. Umarım hayal ettiğimiz Sakaryaspor'un, hayal ettiğimiz yerlerin yolculuğuna bugünden itibaren başlamış oluruz." dedi.

Başkan Cumhur Genç de "Hedefimiz 5 sene içerisinde Sakaryaspor'u tekrar Avrupa kupalarında görmek. Bu hedef doğrultusunda çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şaban Yıldırım, Sakaryaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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