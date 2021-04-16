Sakaryaspor'un 1. Lig hayalleri Play-Off'a kaldı

Off oynayan ve yükselemeyen Sakaryaspor, bu sezon da 1.Lig hayallerini Play-Off'a bağladı.

Bir zamanlar Süper Lig'in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkı sağlayan Sakaryaspor, uzun süredir alt liglerde mücadele veriyor. Yeşil-siyahlı takımın taraftarları, Süper Lig hasreti çekerken, tribünleri ise taraftara açık maçlarda doldurmayı ihmal etmiyor. Pandemi sebebiyle uzun süredir kapılarını taraftarlarına kapatan Sakaryaspor, 2. Lig'de oynadığı son 34 maçta 17 galibiyet, 12 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 63 puanla 2. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor'un 19 puan gerisinde kaldı. Son üç sezonda Play-Off oynayan ve 1. Lig'e yükselemeyen Sakaryaspor, bu sezonda Play-Off'un en iddialı adayları arasında yer alıyor. Sakaryaspor, 22 Nisan Perşembe günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2 puanla 20. sırada yer alan Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. - SAKARYA