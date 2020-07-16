Sakaryaspor'un play-off serüveni! Son 10 yılda... - Son Dakika

Sakaryaspor'un play-off serüveni! Son 10 yılda...

2010 - 2011 yılında katıldığı Play-Off maçlarında şampiyonluk kupasına müzesine götüren Sakaryaspor, son 9 yıldaki Play-Off maçlarında 2 kez şampiyonluk kazanırken 3 kez hezimete uğrayarak şehrine üzüntü yaşatmıştı.

2010 - 2011 yılında katıldığı Play-Off maçlarında şampiyonluk kupasına müzesine götüren Sakaryaspor, son 9 yıldaki Play-Off maçlarında 2 kez şampiyonluk kazanırken 3 kez hezimete uğrayarak şehrine üzüntü yaşatmıştı.

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2011 yılında Antalya'da oynan Play-Off maçlarında Bandırma sporu eleyerek 1. Lige çıkmayı başaran yeşil siyahlı takım, 2011 - 2012 sezonunda düşüşe geçerek bu zamana kadar 2. ve 3. Lig'lerde mücadele etti.


Yeşil siyahlı takım 2016 - 2017 yıllarında yapılan Play-Off maçlarında ise olimpiyat stadında oynanan 3. lig Play-Off finalinde Diyarbekirsporu 2-1 yenerek 2. lige yükselmişti. 2010 yılından bu yana 6'ncı Play - Off'unu oynayacak olan Sakaryaspor, çeyrek finalin ilk maçını 20 Temmuz Pazartesi günü, 2011 yılında şampiyonluk kupasını müzesine götürdüğü Antalya'daki Titanic Mardan Stadı'nda Ankara Demirspor ile oynayacak.


Ayrıca 2011 yılında Play-Off finali sonrasında 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'un teknik direktörlük koltuğunda bu sene olduğu gibi Şaban Yıldırım'ın oturması beklentileri arttırıyor. Ekonomik ve yönetimsel çalkantılara rağmen hedeflerinden vazgeçmeyen yeşil siyahlı takım, 6'ncısını oynayacağı Play-Off'lardaki maçların hepsini kazanarak şehrine şampiyonluğu getirmeyi hedefliyor.


Play-Off takvimine göre, yeşil-siyahlı takım, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'da Antalya'da Ankara Demirspor'la oynanacak maç öncesi son idmanını dün akşam Yeni Atatürk Stadyumu'nda yaptı. 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan Play-Off için hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlıların bugün Antalya'ya hareket etmesi bekleniyor.


Sakaryaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:34 

Son Dakika Spor Sakaryaspor'un play-off serüveni! Son 10 yılda... - Son Dakika Spor
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