Sakaryaspor'un yeni başkanı Cevat Ekşi oldu - Son Dakika

TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor'un yeni başkanı Cevat Ekşi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen ve iki adayın yarıştığı Sakaryaspor Olağan Genel Kurulu'nda, delegelerin kullandığı oylar sonucunda Cevat Ekşi takımın yeni başkanı seçildi.

Ekşi, oy kullanan tüm delegelere teşekkür etti.

Genel kurulda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor'u hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını belirterek, "Sakaryaspor tarifi imkansız bir sevdadır. Sakaryasporumuza olan aşkımız, sevdamız, muhabbetimiz her daim var olacak. Ortaokul çağlarımdan bugüne kadar yeşil ve siyaha olan sevdam her zaman devam etmiş ve bu can bu bedende olduğu sürece ilelebet devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor'un hiçbir zaman sahipsiz, mağdur veya muhtaç olmadığını vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Sakaryaspor kendi gururuyla, onuruyla, kimliğiyle hep var oldu ve var olmaya devam edecek. Sevgiye, kardeşliğe ve desteğe ihtiyacımız vardır. Bu zamana kadar bu desteği, kardeşliği ve sevgiyi hissettik. Bundan sonra da kardeşliğimiz devam edecek. İnanıyorum ki Sakaryaspor çok daha güzel günleri görecek."

Yüce, başkan seçilen Cevat Ekşi ve yönetimine başarı diledi.