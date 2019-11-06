Son Dakika Haberleri: Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu
Son Dakika Güncel Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu

Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu

7 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'un kulüp başkanlığına Cumhur Genç seçildi.

Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'un kulüp başkanlığına Cumhur Genç seçildi.

Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da seçime tek listeyle giren Genç, yeşil-siyahlı kulübün yeni başkanı oldu.

Cumhur Genç'in listesinde şu isimler yer alıyor:

"Mücahit Hünerlice, Yavuz Köprülüoğlu, Hüseyin Aydınlı, Göker Gülselam, Kamil Üstün, Sercan Damar, İrfan Şimşek, Nedim Güçhan, Ramazan Fidancı, Semih Çiftçi, İsmail Özcan, Tuğrul Tantan, Erol Sert, Suat Dündar, Mehmet Demir, Melih Dalkılıç, Tayfun Zeki, Kadir Sayın, Yahya Albayrak, Erdal Yıldırım, Burçin Şahindur, Sercan Erkan, Birol Adıyaman, Hasan Ümit Yılmaz, Fatih Genç."

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:50 Kaynak: AA
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