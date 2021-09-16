Sakaryaspor'un yeni sağlık sponsoru Özel Adatıp Hastanesi oldu

TFF 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'un 2021-2022 sezonunda ki yeni sağlık sponsoru, Özel Adatıp Hastanesi oldu.

Adatıp Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Uz. Dr. Gökhan Öner, hastanenin genel direktör yardımcıları Önder Altun ve Dr. İlke Er, Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç ile yönetim kurulu üyesi Serkan Bölükbaşı sponsorluk için bir araya geldi. Gerçekleşen birliktelik neticesinde TFF 2.Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sakaryaspor'un 2021 - 2022 sezonunda yeni sağlık sponsoru oldu. Sezon boyunca sporcuların sağlık kontrolleri, ameliyatları, tüm kulüp çalışanlarının tedavileri ve maçlardaki ambulans hizmeti hastane tarafından sağlanacak.

Takımımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktan mutluyuz

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden Uz. Dr. Gökhan Öner, "Sakaryaspor'umuzun her zaman olduğu gibi yanında olmaya devam ediyoruz. 2021 - 2022 futbol sezonunda da sağlık sponsoru olduk. Sporcuların sağlık kontrollerinden, ameliyatlarına, tüm kulüp çalışanlarının tedavilerinden, maçlardaki ambulans hizmetine kadar takımımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktan mutluyuz" dedi.

Sporcularımızın ve ekibimizin sağlığını emanet ettiğimiz için huzurlu ve mutluyuz

Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç ise, "Her zaman yanımızda olan Adatıp Sağlık Grubu'na sporcularımızın ve ekibimizin sağlığını emanet ettiğimiz için huzurlu ve mutluyuz. Şehrimizin Orhan Kocabıyık gibi Sakarya'ya faydalı olmak, Sakaryalıya istihdam oluşturmak ve Sakarya'nın değerlerine sahip çıkmak isteyen iş adamlarına ihtiyacı var" diye konuştu. - SAKARYA