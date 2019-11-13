Sakaryaspor yönetiminden Vali Nayir'e ziyaret

Sakaryaspor Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Cumhur Genç, yeni yönetim kurulu üyeleriyle Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kabullerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür eden Genç, Sakaryaspor'un son durumu ve projelerine dair bilgi verdi.



Vali Nayir de "futbolcu fabrikası" olarak anılan Sakaryaspor'un şehrin prestiji açısından büyük önemi olduğuna işaret ederek, kulübün durumunu ve maçlarını yakından takip ettiklerini, son iki maçta alınan galibiyetle takımın büyük çıkış yaşayacağına inandığını belirtti.

Kulüp Başkanı Genç ve yeni yönetimini tebrik eden Nayir, takıma başarı diledi.