Son Dakika Haberleri: Sakaryaspor yönetiminden Vali Nayir'e ziyaret
Son Dakika Spor Sakaryaspor yönetiminden Vali Nayir'e ziyaret - Son Dakika Spor

Sakaryaspor yönetiminden Vali Nayir'e ziyaret

6 saat önce

Sakaryaspor Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Cumhur Genç, yeni yönetim kurulu üyeleriyle Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Sakaryaspor yönetiminden Vali Nayir'e ziyaret, System.String[]

Sakaryaspor Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Cumhur Genç, yeni yönetim kurulu üyeleriyle Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kabullerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür eden Genç, Sakaryaspor'un son durumu ve projelerine dair bilgi verdi.


Vali Nayir de "futbolcu fabrikası" olarak anılan Sakaryaspor'un şehrin prestiji açısından büyük önemi olduğuna işaret ederek, kulübün durumunu ve maçlarını yakından takip ettiklerini, son iki maçta alınan galibiyetle takımın büyük çıkış yaşayacağına inandığını belirtti.

Kulüp Başkanı Genç ve yeni yönetimini tebrik eden Nayir, takıma başarı diledi.

Ahmet Hamdi Nayir, Sakaryaspor, Sakarya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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