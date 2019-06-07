Son Dakika Haberleri: Sakaryasporlu eski futbolcu son yolculuğuna uğurlandı
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Sakaryasporlu eski futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sakaryasporlu eski futbolcu Osman Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

Sakaryasporlu eski futbolcu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sakaryasporlu eski futbolcu Osman Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar Sakaryaspor'da top koşturan Osman Yıldırım tedavi gördüğü Yenikent Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde hayatını kaybetti. Sakaryaspor'un şahlandığı 80'li yıllarda Türkiye Kupası'nı kaldıran kadronun vazgeçilmez isimlerinden olan, birçok profesyonel kulübün formasını başarıyla terleten Osman Yıldırım için Donatım Camii'nde Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza iş adamları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Yıldırım, Erenler ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:55 Kaynak: İHA
Yenikent, Sakaryaspor, Osman Yıldırım, Spor
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