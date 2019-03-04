Son Dakika Haberleri: Sakaryasporlu Futbolculardan Amedsporlu Bazı Futbolcular Hakkında Suç Duyurusu (2) - Ek Fotoğraf

Sakaryasporlu Futbolculardan Amedsporlu Bazı Futbolcular Hakkında Suç Duyurusu (2) - Ek Fotoğraf

1 saat önce

YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNEHABERLE İLGİLİ GEÇİLEN İFADE TUTUNAK LARINDA SAKARYASPORLU FUTBOLCULARIN TELEFON NUMARALARI VE AÇIK ADRESLERİ BULUNDUĞUNDAN AŞAĞIDAKİ TUTANAK LARININ KULLANILMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

Sakaryasporlu Futbolculardan Amedsporlu Bazı Futbolcular Hakkında Suç Duyurusu (2) - Ek Fotoğraf, System.String[]
YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE

HABERLE İLGİLİ GEÇİLEN İFADE TUTUNAK LARINDA SAKARYASPORLU FUTBOLCULARIN TELEFON NUMARALARI VE AÇIK ADRESLERİ BULUNDUĞUNDAN AŞAĞIDAKİ TUTANAK LARININ KULLANILMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR. DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:06 Kaynak: DHA

Spor
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