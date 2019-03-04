Sakaryasporlu Futbolculardan Amedsporlu Bazı Futbolcular Hakkında Suç Duyurusu (2) - Ek Fotoğraf
1 saat önce
YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNEHABERLE İLGİLİ GEÇİLEN İFADE TUTUNAK LARINDA SAKARYASPORLU FUTBOLCULARIN TELEFON NUMARALARI VE AÇIK ADRESLERİ BULUNDUĞUNDAN AŞAĞIDAKİ TUTANAK LARININ KULLANILMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.
YAZIİŞLERİ MÜDÜRLERİNİN DİKKATİNE
HABERLE İLGİLİ GEÇİLEN İFADE TUTUNAK LARINDA SAKARYASPORLU FUTBOLCULARIN TELEFON NUMARALARI VE AÇIK ADRESLERİ BULUNDUĞUNDAN AŞAĞIDAKİ TUTANAK LARININ KULLANILMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR. DHA
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:06 Kaynak: DHA
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