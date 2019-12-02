Son Dakika Haberleri: Sakat atla kağıt toplayan kişiye polis müdahale etti
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Sakat atla kağıt toplayan kişiye polis müdahale etti

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ayağı sakat atla kağıt toplayan kişiye polis müdahalede bulundu.

Sakat atla kağıt toplayan kişiye polis müdahale etti, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ayağı sakat atla kağıt toplayan kişiye polis müdahalede bulundu.

Süleyman K'nin (37) İzmir- Ankara kara yolunda ayağı sakat atla kağıt topladığını görenler, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, Selvilitepe Mahallesi kavşağı yakınlarında Kalender'in kullandığı at arabasını durdurdu.


Başka suçtan yakalama kararı bulunan Süleyman K. gözaltına alındı.

Turgutlu Belediyesinde görevli veteriner Yunus Karatosun tarafından kontrolleri yapılan atın sol ön ayağının daha önce kırıldığı, tedavi edilmediği ve kemiklerinin yanlış kaynadığı anlaşıldı.

Koruma altına alınan atın, Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Turgutlu, Ankara, Manisa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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