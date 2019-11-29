Sakat bırakan tomruk onu Türkiye Halter Şampiyonu yaptı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5 yıl önce ormanda çalıştığı esnada üzerine düşen tomruğun altında kalan ve sol bacağını kaybeden 33 yaşındaki Hakan Dağ bu yüzden çok sevdiği yağlı güreş sporunu bırakmak zorunda kaldı. Geçirdiği kaza Dağ'ı halter sporuna yönlendirdi ve hayatının değişmesine neden olan tomruklarla çalışarak 137 kilogramda Türkiye Halter Şampiyonu oldu.



Acıpayam ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Hakan Dağ, mevsimlik işçi olarak ormanda çalışırken, kamyona yüklenen tomruklardan biri üzerine düştü ve bacağı altında kaldı. Ardından hastaneye kaldırılan Dağ'ın sol bacağı yapılan tüm müdahalelere rağmen diz üstünden kesildi. Yaklaşık 1,5 yıl süren tedavinin ardından Dağ, sonrasında protez bacakla yaşamaya başladı. Bu sırada spora olan ilgisini bir an olsun bile kaybetmeyen Dağ, aynı zamanda eski işi olan orman işçiliğine de devam etti. Dağ çalışırken bir yandan da kendisi için uygun spor dalları ile ilgilenmeye başladı. Dağ, sonrasında halter sporuna merak sardı ve hayatının değişmesine neden olan tomruklarla idman yapmaya başladı. Dağ, 2017 yılında ilk kez katıldığı Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye 4'üncüsü oldu.



Engeline rağmen yaşama azmi ve spora bağlılığını kaybetmeye Dağ, geçtiğimiz haftalarda Kocaeli'de düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda 137 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu ve Acıpayam'a madalya ile döndü.



"İmkanlar kısıtlı şu anlık tek sıkıntım işsizlik"



Dağ, halter sporuna ormanda kütük ve tomruklarla başladığını kaydederek, daha sonra spor salonunda çalışmaya devam ettiğini ifade etti. Dağ şampiyonluğa giden yolu ise şöyle anlattı:



"Daha önce güreş yapıyordum, sol ayağımı kaybettim, protez kullanıyorum. Protez kullandığım için de bedensel engelliler haltere Uğur Hoca'nın desteği ile başladım. Şu anda bedensel engelliler halter yapıyorum. Türkiye üçüncüsü oldum, spor salonunda çalışmayla Uğur hocanın desteği ile 137 kilo kaldırarak Türkiye şampiyonu oldum. Mutluyum, bu madalyayı Acıpayam'a ve Denizli'ye getirdiğim için de baya bir mutluyum şu anda. Destekçim yok. Destekçim olsa dünya ve Avrupa olur, hedefim yüksek. Türk bayrağını Avrupa ve dünyada dalgalandırmak. Bundan 6 yıl önce tomruklarla çalışırken sol ayağımı parçalattım, sol ayağımı kaybettim. Engelli sınıfına girdim ama hayata küsmedim, hayat devam ediyor. Bedensel engelliler halter, bilek güreşi ve vücut geliştirme düşünüyorum. Tabi ki bunlar destekle olacak şeyler, tomruklarla çalışarak bir yerlere varırım ama zor. Tomruklarla kısıtlı imkanlarla zor ama hedefim yüksek. İmkanlar kısıtlı olduğu için, zaten işsizim yani şu anlık sıkıntım bu. Ama halime bin şükür. Türk bayrağını Allah nasip ederse kaldıracağız. Burada 1 saat çalışıyorum. Çok ağırlık az tekrar çalışıyorum. Tabi imkan olursa şöyle olur, destek gelirse iş gelirse bu şekilde yapabilirim ama öbür türlü zor. Gerçekten zor ama hedefim yüksek. Bir Acıpayamlı bir Denizlili olarak hedefim Avrupa ve dünya şampiyonluğu."



"Engelli arkadaşlara örnek olmasını diliyorum"



Dağ'a salonunu ücretsiz olarak açarak onun şampiyon olmasını sağlayan Tekin ise amaçlarının spora destek ve engellilere örnek olmak olduğunu ifade etti. Tekin, "Aslında Hakan Dağ'ın, Türkiye'deki özellikle yerel bölgede, Acıpayam'da diğer engelli arkadaşlara örnek olmasını diliyorum. Bizim hedefimiz olarak halter, vücut geliştirme ve bilek güreşi branşları var. Bu branşlarda olabildiğince güçlü, engelli, engelleri olmayan arkadaşlara ulaşmak istiyoruz. Umarım Hakan Dağ bu engelli arkadaşlara örnek olur. Hakan Dağ'ın arkasında duran maddi ve manevi destek veren esnaflarımıza, belediye başkanımıza, kaymakamımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - DENİZLİ