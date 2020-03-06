Sakat rolü yapan dilenci zabıtaya zor anlar yaşattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakat rolü yapan dilenci zabıtaya zor anlar yaşattı - Son Dakika

Sakat rolü yapan dilenci zabıtaya zor anlar yaşattı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde koltuk değnekli ve sakat rolü yapan şahıs dilenirken yakalandı.

Sakat rolü yapan dilenci zabıtaya zor anlar yaşattı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde koltuk değnekli ve sakat rolü yapan şahıs dilenirken yakalandı. Bayılma rolü yapan şahıs dükkanın önündeki tezgahtan balta alarak zabıta memuruna saldırdı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı Caddesi'nde koltuk değnekleri ve elinde hasta olduğunu iddia ettiği evraklar ile dükkan dükkan dolaşarak para dilendi. Zabıta memurunun evrak sorduğu N.Ç. (40) isimli şahıs müdahale edileceği esnada, önce kendini yere atarak bayılma rolü yaptı sonrada cadde ortasında soyunmaya başladı. Sara hastası olduğunu söyleyen şahıs esnafın dükkanın önündeki tezgahtan tornavida ve balta alarak zabıta memuruna saldırdı. O esnada çevrede bulunan emniyet görevlisi tarafından biber gazıyla müdahale edildi. Olay esnasında sara krizi geçiren şahıs ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zabıta memurunun emniyete şikayetiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nöbetçi savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra N.Ç. serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:42 Kaynak: İHA
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