Sakat rolü yapan dilenci zabıtaya zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Sakat rolü yapan dilenci zabıtaya zor anlar yaşattı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde koltuk değnekli şahıs, sakat rolüne girip dilenirken zabıtaya yakalandı.

Sakat rolü yapan dilenci zabıtaya zor anlar yaşattı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde koltuk değnekli şahıs, sakat rolüne girip dilenirken zabıtaya yakalandı. Bayılma numarası yapan şahıs sonrasında dükkanın önündeki tezgahtan balta alarak zabıta memuruna saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı Caddesi'nde bir şahıs koltuk değneği ve sahte hasta evrakları ile dükkan dükkan gezip para dilendi. Zabıta memurunun evrak sorduğu N.Ç. (40) isimli şahıs müdahale edileceği esnada, önce kendini yere atarak bayılma numarası yaptı sonra da cadde ortasında soyunmaya başladı. Sara hastası olduğunu söyleyen şahıs dükkanın önündeki tezgahtan tornavida ve balta alarak zabıta memuruna saldırdı. O esnada çevrede bulunan emniyet görevlisi tarafından dilenciye biber gazıyla müdahale edildi. Olay esnasında sara krizi geçiren şahıs ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zabıta memurunun emniyete şikayetiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nöbetçi savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra N.Ç. serbest bırakıldı.

(Gülcan Çolak/İHA)

Zonguldak, Çaycuma, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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