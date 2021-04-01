Sakatata 'Covid' dopingi - Son Dakika

Sakatata 'Covid' dopingi

01.04.2021 09:40
Sakatata 'Covid' dopingi, System.String[]

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, pandemi döneminde en çok sakatat ürünlerinin satıldığını açıkladı.

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, pandemi döneminde en çok sakatat ürünlerinin satıldığını açıkladı. Kelle, işkembe, paça gibi ürünlerde talep patlaması olduğunu aktaran Yardımcı, "Eskiden işkembe bir haftada satılırdı, şimdi 10 işkembe, 3 günde bitiyor" dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, pandemi döneminde vatandaşın en çok sakatat tükettiğini açıkladı. Sakatat fiyatları hakkında bilgi veren Osman Yardımcı, ciğer 55 TL, işkembe 20 TL, kemiksiz kelle 24 TL, kemik kelle 12 TL, kuzu paçanın tanesinin 2,50 TL'ye satıldığını söyledi. Pandemi nedeniyle sakatat ürünlerin çok talep gördüğünü aktaran Osman Yardımcı, sakatatın mineral ve vitamin açısından zengin olduğunu anlattı.

10 TANE İŞKEMBE 3 GÜNDE BİTİYOROsman Yardımcı, "Kemik suyu, kelle, paça gibi birçok sakatat üründe patlama oldu. Vatandaşlar bunun yararını anladı. Onun için de etten çok kelle, işkembe, paça satılıyor. Sakatatçılar eskiden stoklu çalışıyordu. Şimdi günübirlik çalışıyor. Hem kesimler biraz düştü hem de talep attı. Eskiden işkembe bir haftada satılırdı, şimdi 10 işkembe 3 günde bitiyor. Dana ve kuzu kellesinin insan vücuduna yararı olduğu için sakatat şu anda revaçta" dedi.PANDEMİDE EVDE YEMEK YAPILMAYA BAŞLANDIKoronavirüsten korunmak için sakatat tercih edildiğini belirten Osman Yardımcı, "Pandemide vatandaş evine gidip yemek yapmayı öğrendi. Çoğu kişi çhizburger, hamburger gibi yiyecekler yiyerek öğünü geçiştiriyordu ama şu anda herkes evinde yapmaya başladı" diye konuştu.ET ÇOK ÖNEMLİYardımcı, ette A, B, D vitamini ve fosfor olduğunu, hücreleri yenilediğini açıkladı. Osman Yardımcı, "Etin ilacı yok. Vejetaryenler et yemediği için kan eksikliği oluyor. Onun için ete gerçekten çok önem verilmeli. Et ne kadar ucuz olursa bizim için iyi" dedi.COVİD'İN İLACI

Covid-19'dan önce işkembenin 14 TL olduğunu şimdilerde ise 18-20 TL'ye satıldığını belirten Osman Yardımcı, "Kesim eskisi gibi olsaydı, fiyatlar artmazdı. Bugün kellenin kilosu 12-24 lira, kuzu işkembe 20 TL, paçanın tanesi 2,50 TL. Keşke hastalık olmasaydı, biz bu satışı yapmasaydık. Kelle, paça, ayak, işkembe, et bunlar Covid'in ilacı. Bunları alan gıdasını alır, hastalığı yener, inşallah hasta da olmaz" diye konuştu.


Sakatata 'Covid' dopingi
Sakatata 'Covid' dopingi
Sakatata 'Covid' dopingi
Sakatata 'Covid' dopingi

Türkiye Kasaplar Federasyonu, Osman Yardımcı, Türk Lirası, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sakatata 'Covid' dopingi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aşılamada yeni dönem: Vatandaşa seçme hakkı verilecek Aşılamada yeni dönem: Vatandaşa seçme hakkı verilecek Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı Gaziantepli ünlü baklavacının oğlu avukat arkadaşı tarafından vuruldu Gaziantepli ünlü baklavacının oğlu avukat arkadaşı tarafından vuruldu Bakan Koca: Burun spreyi aşımız, dünyada örneği olmayan Kovid aşısı olacak Bakan Koca: Burun spreyi aşımız, dünyada örneği olmayan Kovid aşısı olacak Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek         
09:42
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası verildi İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası verildi         
09:22
Kürşat Ayvatoğlu'nun dosyasından detaylar ortaya çıktı: WhatsApp grubu kurup uyuşturucuya Kürşat Ayvatoğlu'nun dosyasından detaylar ortaya çıktı: WhatsApp grubu kurup uyuşturucuya "lili" adını vermişler         
09:08
Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi? Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi?         
08:45
Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi hammadde fiyatlarını uçurdu! Sanayi kuruluşları stok yapmaya başladı Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi hammadde fiyatlarını uçurdu! Sanayi kuruluşları stok yapmaya başladı         
07:56
Üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz korona aşısı çöpe gitti Üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz korona aşısı çöpe gitti         
02:53
Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü         
00:29
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti         
21:06
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 09:55:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakatata 'Covid' dopingi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei