Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı - Son Dakika
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Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı

07.03.2022 11:30
Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 14. haftasında oynanan Elazığ Yolspor-Bismil 21 Sportif Faaliyetler maçında sakatlanan Diyarbakır ekibinin kalecisi Mehmet Yahya Demirel (19) yedeği olmadığı için 65 dakika sahada olmak zorunda kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 14. haftasında oynanan Elazığ Yolspor-Bismil 21 Sportif Faaliyetler maçında sakatlanan Diyarbakır ekibinin kalecisi Mehmet Yahya Demirel (19) yedeği olmadığı için 65 dakika sahada olmak zorunda kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 14. haftasında Elazığ Yolspor, grubun son sırasında yer alan Bismil 21 Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanan maçı Elazığ ekibi 8-0 kazanırken, maça damga vuran olay Diyarbakır takımının yedek kalecisinin olmamasıydı. Maçın 25. dakikasında sakatlanan kaleci Mehmet Yahya Demirel (19) kulübede yedeğinin olmamasından dolayı 65 dakika sakat sakat oynadı. Kalesine gelen pozisyonlardan sonra sol ayak bileğini tutan genç kaleci, zaman zaman da kendini yere bırakmak zorunda kaldı. Bismil 21 Sportif Faaliyetler, Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grupta 1 puanla grubun son sırasında yer alıyor.

(Hüseyin Kabukçu/ İHA)

Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı
Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı
Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı
Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı
Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı
Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı
Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı
Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı

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Diyarbakır, Amatör Lig, gençlik, Elazığ, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakatlanan kaleci, yedeği olmadığı için 65 dakika sahada kaldı - Son Dakika


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