Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu - Son Dakika

Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu

HALTER sporunda çeşitli dereceleri bulunan Libyalı Mustafa Alzeyani (30), dizindeki sakatlığın tedavisi için Türkiye'yi tercih etti.

Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu, System.String[]

HALTER sporunda çeşitli dereceleri bulunan Libyalı Mustafa Alzeyani (30), dizindeki sakatlığın tedavisi için Türkiye'yi tercih etti. İzmir'de başarılı bir ameliyat geçiren Alzeyani, yeniden spor yapacağı günleri heyecanla beklediğini söyledi.

Halter dalında dünya genelinde şampiyonalara katılarak dereceler elde eden Libyalı Mustafa Alzeyani, düşüp dizlerinden sakatlandı. 8 aydır antrenmanlara çıkamayan Alzeyani, ülkesinde ve yurt dışında farklı doktorlarla görüştü. Ancak bu doktorlar ameliyatı riskli bulup, müdahale etmeyince Alzeyani, Türkiye'de geldi. Medicana İzmir Hastanesi'ne başvuran Alzeyani, Prof. Dr. Devrim Akseki ve ekibindeki Doç. Dr. Burçin Keçeci ile Doç. Dr. Levent Küçük tarafından ameliyat edildi.

Sağlığına kavuşan Alzeyani, şimdi yeniden spor yapacağı günüleri heyecanla bekliyor. 2006 yılından beri halter ile ilgilendiğini ifade eden Alzeyani, "Bu spora her zaman devam etmek istiyorum. Dünya genelinde pek çok olimpiyata katıldım. Bu zamana kadar en fazla 290 kilo kaldırdım. Bu sporu yıllardır severek yapıyorum. Hiç bırakmayı da düşünmedim. Bir kaza geçirip dizlerimin üstüne düştüm ve bu yüzden bu sporu bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra farklı ülkelerde birçok hastaneye gittim. Bazı yerlerde müdahale edilemedi, bazıları bana güven vermedi. Sonunda Türkiye'de ameliyat olmaya karar verdim. Türkiye sağlıkla ilgili çok iyi. Türk insanları da çok saygılı, içten ve samimiler. Ameliyatımı yapan ekibe teşekkür ediyorum" dedi. Şifayı Türkiye'de bulduğunu belirten Alzeyani, yeniden spor yapacağı günleri heyecanla beklediğini söyledi.'AMELİYATIN YAPILMAMASI ÇOK RİSKLİYDİ'

Medicana İzmir Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Devrim Akseki ise, "Hastamız diz ağrılarıyla hastanemize başvurdu. 8 ay önce geçirdiği travma sonrasında sporu bırakmak zorunda kalmış. Daha sonrasında pek çok sağlık kuruluşunda muayene olmuş. Biz yaptığımız tetkiklerde her iki dizinde de menüsküs oluştuğunu gözlemledik. Aynı zamanda dizdeki yükü taşıyan ana kemikte ciddi bir kıkırdak hasarı olduğunu gördük. Daha önce gittiği hastanelerde aldığı tanılarda hep bir menüsküs gözden kaçmış görünüyordu. Burada yaptığımız detaylı analizlerde her iki menüsküste yırtık olduğunu gözlemledik. Bunun ardından bir kapalı ameliyat gerçekleştirdik. Yaklaşık 1 saat süren bu ameliyatta her iki menüsküsü de koruyarak tedavisini yaptık. Spor yaşamı açısından bu ameliyatı olmaması, çok riskliydi. Bu ameliyatı olmasaydı yalnızca spor yaşamı değil normal yaşamı da etkilenecekti. Ardından özel bir kıkırdak cerrahisi uyguladık. Bugün hastamızın pansiyonlarını yaptık. Sonraki süreçte de takip ediyor olacağız" diye konuştu.


Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu
Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu
Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu
Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu
Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu
Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu
Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu
Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu
Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu
Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu
Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu
Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu

Türkiye, Halter, Akseki, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sakatlanan Libyalı halterci, Türkiye'de tedavi oldu - Son Dakika

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