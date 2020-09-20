Sakatlanan Saracchi'nin durumu salı günü netlik kazanacak

Süper Lig'in 2. haftasında bugün oynanan Medipol Başakşehir- Galatasaray maçında sakatlanan sarı-kırmızılı oyuncu Marcelo Saracchi'nin durumunun, 22 Eylül Salı günü belli olacağı bildirildi.
Galatasaray Kulübünün açıklamasında, sağ kasık adalesinde ağrı hisseden Uruguaylı sol bekin sağlık durumu hakkındaki bilgilendirmenin, salı günü gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacağı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 21:41 - Kaynak: AA
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