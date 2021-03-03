Sakatlanan Selim Ilgaz, taburcu oldu!
03.03.2021 18:32
DG Sivasspor ile A. Hatayspor arasında oynanan maçın 4. dakikasında sakatlanan ve ambulansla Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılan futbolcu Selim Ilgaz, taburcu oldu.
DG Sivasspor ile A. Hatayspor arasında oynanan maçın 4. dakikasında sakatlanan ve ambulansla Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırılan futbolcu Selim Ilgaz, taburcu oldu.
Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı. Maçın 4. dakikasında Hatayspor'un futbolcusu Selim Ilgaz, sakatlanarak yere yığıldı. Sedye ile oyundan çıkan Ilgaz, ambulansla hastaneye götürüldü.
Alınan bilgiye göre Medicana Hastanesi'nde ilk tetkikleri yapılan Ilgaz'ın MR'ı çekildi. Çapraz bağlarında sıkıntı olduğu tespit edilen futbolcu daha sonra hastaneden taburcu edildi. Selim Ilgaz'ın tedavisi Hatay'da devam edecek. - SİVAS
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