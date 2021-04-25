Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü - Son Dakika

Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü

25.04.2021 14:43

Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü Futbol oynarken sakatlanma numarası yapıp kız arkadaşına evlilik teklif etti -Sakatlandı sandığı erkek arkadaşına buz yetiştirme telaşına giren genç kadın, karşılaştığı sürpriz evlilik teklifiyle neye uğradığını şaşırdı...

Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü

Futbol oynarken sakatlanma numarası yapıp kız arkadaşına evlilik teklif etti

-Sakatlandı sandığı erkek arkadaşına buz yetiştirme telaşına giren genç kadın, karşılaştığı sürpriz evlilik teklifiyle neye uğradığını şaşırdı

ANTALYA - Antalya amatör küme ekiplerinden Kalekapısıspor teknik sorumlusu Cemil Gülseven, 6 aydır görüştüğü kız arkadaşı Merve Güneş'e halı saha maçında sakatlık mizanseni ile sürpriz evlilik teklifi yaptı.

2014 yılında aktif futbol yaşamına son verdikten sonra antrenörlük kapısını Kalekapısıspor'da aralayan Cemil Gülseven, antrenörlüğünün ilk yılında teknik sorumluluğunu yaptığı takımın namağlup şampiyon olmasının ardından Merve Güneş'e Konyaaltı Arena halı sahada yaptığı evlilik teklifiyle ikinci kez mutluluk yaşadı.

Halı sahada oynanan futbol müsabakasının başlamasıyla birlikte sürprizin baş aktristi Merve Güneş, heyecanla olacaklardan habersiz bir şekilde maçı tel örgüler arkasında izlemeye başladı. Maçın 10. dakikasında girdiği ikili mücadelede yere yığılan Cemil Gülseven, yattığı yerde bağırmaya başlayınca, mizansen gereği Gülseven'in arkadaşları Merve'ye verdikleri buzu Cemil'e götürmelerini istedi.

"Özdemir Asaf şiiri okudu"

Korku içinde elindeki buzla sahaya giren kız arkadaşı Merve Güneş de, ayağını tutan Cemil Gülseven'in yanına geldi, şaşkınlık içerisinde acısını dindirmeye çalıştı. Ancak bu anlarda ne yapacağını şaşıran genç kıza sürpriz gecikmedi. Geriden ellerinde ateş meşaleleri ve konfetiyle gelen arkadaşlarını görünce Merve Güneş'in şaşkınlığı daha da arttı.

Bulunduğu yerden ayağa kalkan Cemil Gülseven, " Ben aşkı Özdemir Asaf şiirlerinde okudum gözlerinde gördüm, kalbimde hissettim. Seni çok seviyorum benimle mutlu bir sonsuzluğa var mısın " sorusuna aldığı cevap evet olunca maç içindeki oyuncuların alkışı, kenardaki izleyenlerin coşkulu tezahüratları eşliğinde elinde sakladığı yüzüğü Merve Güneş'in parmağına takarak oyunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü
Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü
Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü
Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü

Merve Güneş, Antalya, Evlilik, Futbol, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü - Son Dakika


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