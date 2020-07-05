Sakatlanan yarış atlarına denizde terapi - Son Dakika

Sakatlanan yarış atlarına denizde terapi

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki harasında yarış atı yetiştiren Haşim Tınas (39), sakatlığı nedeniyle uzun süre yarışlardan uzak kalan atları denizde yüzdürerek tedavi edip, atların tekrar koşulara katılmalarını sağlıyor.

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki harasında yarış atı yetiştiren Haşim Tınas (39), sakatlığı nedeniyle uzun süre yarışlardan uzak kalan atları denizde yüzdürerek tedavi edip, atların tekrar koşulara katılmalarını sağlıyor. Tınas, bugüne kadar 20 atı tekrar yarışlara kazandırdığını söyledi.

Evli ve 1 çocuk babası Haşim Tınas, İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı Kavşağı'ndaki harasında yarış atı yetiştiriyor. At yetiştiriciliğinin kendisinde bir tutku olduğunu belirten Tınas, harasında sakatlığı nedeniyle koşulardan uzak kalan atların da tekrar hipodromlara dönmesini sağlıyor. Tınas, bunun için ise ilginç bir yöntem uyguluyor. Gerekli tedavileri yapılan atları, Çeşme Yat Limanı karşısındaki yapılaşma ve insan yoğunluğundan uzak koylarda her sabah önce denizde bir süre yürüten, ardından ise bir tekne eşliğinde belli komutlarla ortalama 5 dakika yüksek tempoda yüzdüren Tınas, atların kondisyonunu yükseltiyor. Böylelikle hem atın tekrar sakatlanmasının önüne geçtiklerini hem de 6 ay tam olarak iyileşecek bir atı, 1 ayda yarışlara dönecek kıvama getirdiklerini belirten Tınas, "Bir yarış atı ortalama olarak 450-500 kilogram civarında. Jokey de binince yoğunluk daha da artıyor. Denizde atı çalıştırıp, kondisyon yükleyince hayvana fazla yük binmemiş oluyor" dedi.

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'SAKATLIĞIN NÜKSETMESİNİN ÖNÜNE GEÇTİK'

Atların duygusal hayvanlar olduğunu vurgulayan Tınas, "3 yaşındaki 'Ayşil' isimli Arap atımızın bir sakatlığı vardı. 1 kilometrelik bir koşu kadar denizde efor sarf etti. Hem psikolojisi rahatladı hem de vücuduna çok fazla yük binmedi. Böylelikle sakatlığının nüksetmesinin de önüne geçtik" dedi.

Bugüne kadar Demir Tütün, Tınas Fırtınası, Gülüşlü'nün de aralarında bulunduğu 20 atının, denizde çalıştırarak tekrar koşulara katılmalarını sağladığını belirten Tınas, İzmir Şirinyer Hipodromu'nda yapılacak yarışlarda da denizde çalıştırdığı 5 yaşındaki Arap atı 'Gülüşlü"nün koşacağını söyledi.


Alaçatı, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 09:52 Kaynak: DHA

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