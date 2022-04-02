Sakatlanınca yarım kalan hayalini çocukları yetiştirerek gerçekleştirmek istiyor - Son Dakika
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Sakatlanınca yarım kalan hayalini çocukları yetiştirerek gerçekleştirmek istiyor

02.04.2022 12:06
Sakatlanınca yarım kalan hayalini çocukları yetiştirerek gerçekleştirmek istiyor

Tokat'ta yaşayan 27 yaşındaki Gamze Altan, sakatlanmasının ardından bıraktığı jimnastik sporuna yeni sporcular yetiştirerek hizmet ediyor.

Tokat'ta yaşayan 27 yaşındaki Gamze Altan, sakatlanmasının ardından bıraktığı jimnastik sporuna yeni sporcular yetiştirerek hizmet ediyor.

Altan, ilkokul yıllarında başladığı sırıkla atlama branşında 2013 yılına kadar yarışmalara katıldı.

2013 yılında çapraz bağları kopan ve aktif sporculuğu bırakmak zorunda kalan Altan, 5 ay kadar önce kentteki bir spor salonunda yaşları 4 ila 12 arasında değişen 20 çocuğa jimnastik dersi vermeye başladı.

Gamze Altan, AA muhabirine, spora ilkokul 4. sınıfta başladığını söyledi.

Esnek olduğu için öğretmeninin kendisini atletizme yönlendirdiğini belirten Altan, "Hocam beni sırıkla yüksek atlamaya soktu. Daha sonra bu sporda Fenerbahçe'de yarıştım 2 sene boyunca. Üniversiteye başlamadan önce çapraz bağlarım koptu. Sakatlık sonrası psikolojik olarak çöktüm. Sırığı dahi elime alamadım. Sporu bırakmak zorunda kaldım." dedi.

Altan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şimdi haftada 4 gün çocuklara jimnastik dersi veriyorum. Çocuklara jimnastik sporunu sevdirmek adına her şeyi yapıyorum. Profesyonel sporculuğum 7 yıl kadar sürdü. Milli takım yarışlarına gitmeden önce sakatlandım. Sakatlığın beni buraya kadar getireceğini bilmiyordum. Şimdi amacım, gerçekleştiremediğim hayallerimi yetiştirdiğim çocukların gerçekleştirmesi."

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Cimnastik, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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