Sakatlar Derneği Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu kazada yaralandı - Son Dakika
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Sakatlar Derneği Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu kazada yaralandı

18.03.2022 15:33
Sakatlar Derneği Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu kazada yaralandı

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu trafik kazasında yaralandı.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu trafik kazasında yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akülü tekerlekli sandalyesi ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu'na, Onur Ö. idaresindeki 09 ADC 855 plakalı motosiklet çarptı. Kazada Hayriye Hakyemezoğlu ile motosiklet sürücüsü Onur Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Türkiye Sakatlar Derneği, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakatlar Derneği Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu kazada yaralandı - Son Dakika


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