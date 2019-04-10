Sakatlar Derneği'nden Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

GAZİANTEP'de, Türkiye Sakatlar Derneği'nden 10 gün arayla motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

GAZİANTEP'de, Türkiye Sakatlar Derneği'nden 10 gün arayla motosiklet ve bisiklet çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.



Türkiye Sakatlar Derneği'nin 29 Ekim Mahallesi'ndeki binasında geçen 27 Mart günü bir elektrikli bisiklet çalındı. Bu olaydan 10 gün sonra aynı şüpheli yeniden girdiği dernek binasından bu kez bir motosiklet çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan iki hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli kişinin H.Ö. olduğunu belirledi. Polisler tarafından adresinde gözaltına alınan H.Ö., emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. - Gaziantep

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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