Sakatlığı bulunan F.Bahçeli Gustavo'nun tedavisi 2 hafta daha sürecek

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, "Sağlık ekibiyle ilgili yapılan eleştiriler hakkında rahatsızlıklarım var. Buradaki ekip yıllardır bu kulübün içinde olan, görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir ekip. Pelkas ve Tisserand döndü, Luiz Gustavo'nun tedavisi 2 hafta daha sürecek gibi görünüyor. Sağlık ekibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncular da tesislere gelerek tedavi oluyorlar, ekstra çalışmalar yapıyorlar. Herkes en maksimum performans ve aidiyetle çalışıyor" dedi.

KRİTİK MAÇLARI KAÇIRACAK

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin deplasmanda Karagümrük ve evinde Göztepe ile oynayacağı maçlarda sahada olamayacak.