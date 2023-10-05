Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Arda Güler, takımdan ayrı bireysel olarak saha ve salon çalışmalarına başladı.
Sezon başında geçirdiği sakatlıktan sonra çalışmalara başlayan ancak tekrardan sol arka adalesinden sakatlanan yıldız futbolcudan güzel haber geldi. Arda Güler, takıma geri döndü.
Futbolseverlerin sahalarda görmek için gün saydığı genç yıldızın milli takım arasından sonra eflatun-beyazlılar ile ilk maçına çıkması bekleniyor.
Son Dakika › Futbol › Son anda yine sakatlanan Arda Güler'den haber var - Son Dakika