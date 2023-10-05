Son anda yine sakatlanan Arda Güler'den haber var - Son Dakika

Son anda yine sakatlanan Arda Güler'den haber var

Son Güncelleme: 05.10.2023 16:58

İspanyol devi Real Madrid'de peş peşe sakatlıklar yaşayan Arda Güler, takımdan ayrı bireysel olarak saha ve salon çalışmalarına başladı. Yıldız futbolcunun, milli takım arasından sonra Real Madrid forması ile ilk maçına çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Arda Güler, takımdan ayrı bireysel olarak saha ve salon çalışmalarına başladı.

TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Sezon başında geçirdiği sakatlıktan sonra çalışmalara başlayan ancak tekrardan sol arka adalesinden sakatlanan yıldız futbolcudan güzel haber geldi. Arda Güler, takıma geri döndü.

MİLLİ ARADAN SONRA SAHALARA DÖNECEK

Futbolseverlerin sahalarda görmek için gün saydığı genç yıldızın milli takım arasından sonra eflatun-beyazlılar ile ilk maçına çıkması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Son anda yine sakatlanan Arda Güler'den haber var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son anda yine sakatlanan Arda Güler'den haber var - Son Dakika
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