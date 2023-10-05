Son anda yine sakatlanan Arda Güler'den haber var

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Fenerbahçe'den transfer olduğu Real Madrid'de sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Arda Güler, takımdan ayrı bireysel olarak saha ve salon çalışmalarına başladı.

TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Sezon başında geçirdiği sakatlıktan sonra çalışmalara başlayan ancak tekrardan sol arka adalesinden sakatlanan yıldız futbolcudan güzel haber geldi. Arda Güler, takıma geri döndü.

MİLLİ ARADAN SONRA SAHALARA DÖNECEK

Futbolseverlerin sahalarda görmek için gün saydığı genç yıldızın milli takım arasından sonra eflatun-beyazlılar ile ilk maçına çıkması bekleniyor.