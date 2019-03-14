Sakatlıktan Döndü, Avrupa Şampiyonu Oldu (2)

Milli güreşçi İbrahim Çiftçi, geçirdiği ağır sakatlık sonrası kısa süreli çalışmayla hazırlandığı Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Milli güreşçi İbrahim Çiftçi, geçirdiği ağır sakatlık sonrası kısa süreli çalışmayla hazırlandığı Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.



Kariyerinin en büyük başarısına Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 97 kiloda altın madalya alarak ulaşan 21 yaşındaki İbrahim, şampiyonluk hikayesini AA muhabirine anlattı.



Babadan güreşçi İbrahim, 10 yaşından beri bu sporla ilgilendiğini, 4 yıldır da ASKİ Spor Kulübü adına mücadele ettiğini söyledi.



ASKİ Spor Kulübüne gelmeden önce hiçbir derecesinin bulunmadığını belirten genç güreşçi, antrenörlerin kendisindeki potansiyeli görüp, gelecekte iyi bir sporcu olacağını düşünerek başkent ekibine transfer ettiklerini dile getirdi.



Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Soner Demirtaş gibi güreş camiasının önemli isimlerini kadrosunda barındıran ASKİ Spor Kulübüne geldikten sonra şampiyon sporcularla çalışma fırsatı bulduğuna işaret eden İbrahim, bunun da gelişimine önemli katkı sağladığını vurguladı.



İbrahim, ilk olarak 84 kiloda güreştiğini ve başkent ekibindeki birinci yılında gençlerde Türkiye 3'üncülüğü elde ettiğini, daha sonra ise 96 kiloya çıkarak gençlerde bu kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştığını belirtti.



Bu başarısının ardından milli takım kamplarına gitmeye başladığını anlatan Erzurumlu sporcu, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 5'incilikle yetindiğini, ardından yine aynı yaş grubunda katıldığı Dünya Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanarak 3'üncülük kürsüsüne çıktığını ifade etti.



Çapraz bağları koptu



Geçen yıl mayıs ayında kampta talihsiz bir sakatlık yaşadığını belirten İbrahim Çiftçi, "Ön çapraz bağlarım koptu. Bunun sonrasında ameliyat oldum. Bu sakatlık 8-9 ayıma mal oldu. Dünya Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'na gitme fırsatım elimden gitti." dedi.



Ameliyatın ardından 6 ay minder antrenmanı yapamadığını dile getiren milli güreşçi, "Bu süreçte sadece üst bölgemi çalıştırmakla ve fizik tedaviyle yetinebildim. Sonrasında yavaş yavaş grekoromen stilde antrenmanlara başladım. Ardından alt sıkletlerdekilerle antrenman yaparak adaptasyon sürecimi hızlandırdım." diye konuştu.



"Doktorum 'Güreşemezsin.' dedi"



İbrahim, büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığı süreçte, doktorların "güreşemezsin" uyarısı üzerine bu organizasyona katılmadığını söyledi.



Milli güreşçi, yaşadığı zorlu sürece ilişkin şöyle konuştu:



"Doktorum, 'Güreşemezsin.' dedi. Ben de büyükler kategorisindeki Türkiye Şampiyonası'nda, 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın da yakın tarihte düzenlenecek olması nedeniyle güreşmeme kararı aldım. Sonrasında Taha Akgül ile antrenmanlar yapmaya başladık ve hocalarımın da eşliğinde 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'na katılma kararı aldım. 23 yaş altında Türkiye şampiyonu oldum. Sırbistan'daki Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Sakatlık sürecim tabii ki üzüntülü, zorlu ve güreş özlemiyle geçti ama çok şükür atlattım."



Taha Akgül ile çalıştı, şampiyon oldu



Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ile Sırbistan'daki organizasyona hazırlandığını aktaran İbrahim, "Fizik yapımı Taha ağabeye benzetiyorlar. Taha Akgül'ün bana katkısı çok fazla oldu. Hocalarım da sağ olsunlar çok yardım etti. Bana inandılar ve motivasyon olarak üst seviyeye çıkardılar. Şampiyonluğumda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



İbrahim, Taha Akgül ile çalışmasının kendisini ekstra motive ettiğinin altını çizerek, "Taha ağabeyi idolüm olarak görüyorum. Fiziğimi ona benzetmeleri gerçekten çok hoşuma gidiyor. Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmuş, Türk güreşinin en iyi sporcularından biri. Efsaneler arasında." değerlendirmesinde bulundu.



"Altın madalya sürpriz olmadı"



Yaşadığı ağır sakatlığın ardından kazandığı altın madalyanın kendisi için sürpriz olup olmadığı sorusuna İbrahim, "Altın madalya kazanacağıma inanıyordum. Rakiplerim bildiğim isimlerdi. Daha önce yenildiğim kişilerdi ama şampiyon olabileceğime inanıyordum. Ne kadar minder antrenmanı yapamasam da az çok çalışmıştım. Üst bölgem zayıftı, sakatlık dönemimde bu eksiğimi giderdim. Sakatlığımı avantaja çevirdim." yanıtını verdi.



İbrahim, bundan sonraki hedeflerine ilişkin ise şunları kaydetti:



"Avrupa şampiyonluğu zirve sayılmaz, gitmemiz gereken yol var. Artık daha fazla çalışmam gerekiyor. Bu yıl gerçekten çok önemli. Çünkü olimpiyat kotası müsabakaları var. Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası almayı hedefliyorum. Dünya Şampiyonası'ndaki amacım şampiyon olmak, madalya alabilmek. Olimpiyatlar her sporcu gibi benim için de çok önemli. Orada şampiyon olmak ya da bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."



Çakmar: "1,5 aylık çalışmayla altın madalya kazandı"



Serbest Milli Takımı'nda antrenörlük görevine dönen Abdullah Çakmar, İbrahim Çiftçi'nin büyük bir iş başardığını söyledi.



Aynı zamanda ASKİ Spor Kulübünde de antrenörlük yapan Çakmar, İbrahim'in sadece 1,5 aylık kampın ardından Avrupa Şampiyonası'nda önemli isimleri yenerek altın madalyaya uzandığına dikkati çekti.



İbrahim Çiftçi'nin geçirdiği ağır sakatlık sonrası ulaştığı şampiyonluğun zorluğuna değinen Çakmar, şu ifadeleri kullandı:



"Özellikle ağır sıkletlerde bir sporcunun çapraz bağları koptuğunda, toparlanması en az 2 yılı bulur. İbrahim 6 ay antrenman yapamadı. Türkiye Şampiyonası'ndan 2-3 hafta önce burada hafif antrenmanlara başladı. Taha ağabeyiyle antrenman yaptıktan sonra daha da motive oldu. Özverili davranıp, 'Hocam ben güreşeceğim.' demesi gerçekten çok önemliydi. Çünkü doktorumuz, 'Henüz hazır değil.' demişti. Burada rol model güreşçilerimizin olması, bize ve sporcularımıza çok şey katıyor. Çünkü Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonluğu kazanmış güreşçilerimizin burada olması, sporcularımızı cesaretlendiriyor, motive ediyor. İbrahim'in de Türkiye Şampiyonası'na üç hafta kala güreşeceğini söylemesi, Avrupa şampiyonu olacağının bir işaretiydi."



"Rekabet başarıya götürecek"



Çakmar, Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda Serbest Milli Takımı'nın 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak ikinci sırayı aldığını hatırlatarak, "Gerçekten güreşçilerimiz iyi mücadele ettiler. Geçen yıl Dünya Şampiyonası'nı bir madalyayla kapatmıştık. Burada özellikle altın madalyanın olması bizim için gerçekten çok önemliydi." diye konuştu.



23 yaş kategorisini çok önemsediklerini vurgulayan Çakmar, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu kategori, gençler ile büyükler arasında kaynaşma noktası. Burada 6 sporcumuzun madalya alması, 2020 Tokyo Olimpiyatları için ağabeyleriyle rekabete gireceklerini gösteriyor. Bu da bizi Tokyo 2020'de başarıya götürecek. Özellikle 2024 Paris Olimpiyatları kadrosunu buradaki gençler oluşturacak. Sırbistan'da grekoromen, serbest stil ve kadınlarda 18 madalya aldık. 2020 rezerv kadromuz ve 2024'te güreşecek sporcuların hepsi burada madalya aldılar. Bunlar Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Soner Demirtaş'tan sonra onların yerini dolduracak isimler. Elimizde hazır sporcular var. Gerçekten ülke olarak iyi durumdayız."

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