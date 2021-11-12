Sakaya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevre projeleri ve enerji üretimi üzerine yürütülen çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının AB finansmanıyla belediyeler arasında başlattığı "Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi" (YEVDES) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Şehir genelinde enerji üreten Hidroelektrik Santralleri (HES) ve Karaman Güneş Enerji Santrali (GES) projeleriyle hizmet binalarında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çalışmalarına AB YEVDES projesi kapsamında başlayan belediyenin üst yönetimi, ilk olarak meclis salonunda gerçekleştirilen "farkındalık eğitimine" katıldı.

Bu eğitimler sonrasında bir araya gelen genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve SASKİ yöneticileri kuruma ait binalarda kullanılan enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlamaya yönelik hayata geçirilecek olan projeyi görüştü.

İtfaiyenin firmalara yangın eğitimleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kurum içi ve dışı eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir İtfaiyesi Bilecik'te faaliyet gösteren TAYRAŞ Baz Yağ Rafineri AŞ. firmasına yangın bilgisi ve yangına müdahale yöntemleri eğitimleri verdi.

Koruma ve Önleme Şube Müdürlüğünce verilen eğitimler, birer gün teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Toplamda 48 personele 3 kur olarak verilen eğitimlerde yanma ve yangın bilgisi, yangın sınıfları ve yangın sınıfları söndürme yöntemlerinin yanı sıra malzeme bilgisi ve kişisel koruyucu donanımlar, temiz hava solunum seti kuşanımı ve kullanımı gibi önemli konularda bilgiler aktarıldı. Uygulamalı eğitimlerde ise ekip çalışması ve organizasyonları yaptırılarak katı, sıvı ve gaz yangınlarına müdahale ve söndürme çalışmaları gösterildi.