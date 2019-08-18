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SAKAYA Dere kenarında boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüş

1 saat önce

Dere kenarında boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüşSakarya'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında, boğazı kesilmiş halde bulunan cesedin Afganistan uyruklu Zamir Zazai'ye ait olduğu belirlenirken polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü'nde...

Dere kenarında boğazı kesilmiş halde bulunan Afgan genci arkadaşları öldürmüş
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında, boğazı kesilmiş halde bulunan cesedin Afganistan uyruklu Zamir Zazai'ye ait olduğu belirlenirken polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Taraklı Göynük Deresi kenarında, bir kişinin yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin, cesedin üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda cesedin Afganistan asıllı Zamir Zazai'ye ait olduğu belirlendi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asaiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucunda Afganistan asıllı F.A. ve F.M.'nin yolcu otobüsüne bindikleri tespit edildi. Polis ekipleri, şahısları otobüs içerisinde gözaltına alarak sorgulamak üzere Asaiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Şüpheli F.A. ve F.M.'nin ifadelerinde cinayeti itiraf ederken tartıştıkları için cinayeti işlediklerini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildiler.
Afganistan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:05 Kaynak: DHA
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