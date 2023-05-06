Yılda yalnızca 10 gün açan şakayık çiçeğini koparmanın cezası 244 bin lira! - Son Dakika
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Yılda yalnızca 10 gün açan şakayık çiçeğini koparmanın cezası 244 bin lira!

06.05.2023 12:37
Yılda yalnızca 10 gün açan şakayık çiçeğini koparmanın cezası 244 bin lira!

Toros Dağları'nın sedir ormanlarını yılda 10 günlüğüne pembeye dönen şakayık çiçeğini koparana 244 bin lira ceza veriliyor. Şakayıklar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince korunuyor.

İsminde "Türk" kelimesi geçmesiyle dikkati çeken Anadolu topraklarına özgü Paeonia Turcica, Antalya'da "Yörük Gülü", "Ayı Gülü" ve "Orman Gülü" olarak adlandırılıyor.

SENEDE 10 GÜN ÇİÇEK AÇIYOR

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2016 yılında "Çiçek ve çocuk" temasıyla gerçekleşen "EXPO 2016 Antalya"nın da sembol çiçeği olan şakayık, Toros Dağları'nın 1100 ve 1500 metre yükseklikteki sedir ormanlarında doğal yayılış gösteriyor.
Yılda 10 günlüğüne çiçek açarak sedir ormanlarını adeta pembeye bezeyen şakayıklar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince korunuyor.

Yılda 10 gün açan 'Yörük gülü'nü koparana 244 bin lira ceza

KOPARMANIN 244 BİN TL CEZASI VAR

Çiçeğin doğal yayılışının olduğu alanları fotokapanlarla ve sürekli devriye atarak takip eden ekipler, endemik çiçeği koparana ilgili yasa kapsamında 244 bin lira ceza uyguluyor. Özellikle Likya Yolu'nu yürüyen turistlerin ilgi gösterdiği çiçeğin yayılış alanının, son yıllarda alınan tedbirlerle arttığı belirtiliyor.

Yılda 10 gün açan 'Yörük gülü'nü koparana 244 bin lira ceza

"ANTALYA'DAKİ 700 BİN ENDEMİK BİTKİNİN EN ÖNEMLİSİ"

Endemik bitkiler üzerine uzun yıllardır araştırma yapan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz, AA muhabirine, Türkiye'nin bitki türleri açısından zengin olduğunu söyledi. Türkiye'de bulunan 10 bin bitki türünden 3 bin 500'ünün endemik olduğuna dikkati çeken Deniz, "Antalya, endemik bitki çeşitliliği açısından çok zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Antalya'da 700 endemik bitki türü bulunuyor. Bunların en önemlileri arasında da şakayık yer alıyor." dedi.

Yılda 10 gün açan 'Yörük gülü'nü koparana 244 bin lira ceza

Antalya'da hızlı iklimsel ve topoğrafik yapı değişimlerine ayak uydurmak için bitki türlerinin de sürekli bir gelişim ve değişim içerisinde olduğuna dikkati çeken Deniz, şunları söyledi: "Şakayık da hızlı iklimsel ve topoğrafik değişime ayak uydurmuş bir çiçek. İlkbahar döneminde bulunduğu yüksekliğe bağlı olarak nisan ya da mayıs ayında çiçek açıyor. Sedir ağaçlarının altındaki orman ve orman altı açıklık bölgelerini seviyor. Likya Yolu'ndaki Sarıçınar Tepesi bölgesinde çok bulunuyor. Burası çok önemli bir ekolojik alan. Yerel halk 'Ayı, Yörük, yaban gülü' gibi adlar takıyor."

Kaynak: AA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Toros Dağları, Antalya, Güncel, Son Dakika

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