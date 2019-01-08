Son Dakika Haberleri: Şakayla Başlayan Kavga Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Şakayla Başlayan Kavga Kanlı Bitti: 1 Yaralı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki arkadaşın şakalaşmayla başlayan tartışması kanlı bitti.

Şakayla Başlayan Kavga Kanlı Bitti: 1 Yaralı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki arkadaşın şakalaşmayla başlayan tartışması kanlı bitti. Çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Olay, Malkara- Süleymanpaşa yolu üzerindeki bir firmaya ait şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede görevli işçilerden Hasan E. ile Aydın Ö. arasında yaşanan şakalaşma tartışmaya, tartışmada da kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda Aydın Ö. belinden çıkardığı tabancayla Hasan E.'yi vurdu. Yaralanan Hasan E., kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırgan Aydın Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:30 Kaynak: İHA

Aydın, kavga, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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