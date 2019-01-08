Şakayla başlayan kavga
kanlı bitti
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesindeki bir şantiyede 2 arkadaşın şakalaşması sonucu çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Olay, Malkara - Süleymanpaşa
yolu üzerindeki bir firmaya ait şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede görevli işçilerden Hasan E. ile Aydın
Ö. arasında yaşanan şakalaşma, tartışmanın ardından kavgaya dönüştü.
Aydın Ö. belinden çıkardığı tabancayla Hasan E'yi vurdu.
Yaralanan Hasan E., kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi
'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırgan Aydın Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, karakola götürüldü.