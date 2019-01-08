Son Dakika Haberleri: Şakayla Başlayan Kavga Kanlı Bitti

Şakayla Başlayan Kavga Kanlı Bitti

30 dakika önce

Şakayla başlayan kavga kanlı bittiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir şantiyede 2 arkadaşın şakalaşması sonucu çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Şakayla başlayan kavga kanlı bitti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir şantiyede 2 arkadaşın şakalaşması sonucu çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Olay, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzerindeki bir firmaya ait şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede görevli işçilerden Hasan E. ile Aydın Ö. arasında yaşanan şakalaşma, tartışmanın ardından kavgaya dönüştü.
Aydın Ö. belinden çıkardığı tabancayla Hasan E'yi vurdu.
Yaralanan Hasan E., kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırgan Aydın Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:23 Kaynak: İHA

Aydın, Tekirdağ, Malkara, kavga, 3. Sayfa
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