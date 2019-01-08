Son Dakika Haberleri: Şakayla Başlayan Kavgada Arkadaşını Vurdu

Şakayla Başlayan Kavgada Arkadaşını Vurdu

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir şantiyede, 2 işçi arasındaki şaka kavgaya dönüşünce kan aktı.

Şakayla Başlayan Kavgada Arkadaşını Vurdu, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir şantiyede, 2 işçi arasındaki şaka kavgaya dönüşünce kan aktı. İşçilerden Aydın Ö. (58) arkadaşı Hasan E.'yi (44), karnından vurarak, yaraladı.

Olay, Tekirdağ Karayolu üzerindeki bir inşaat firmasına ait şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan işçiler Aydın Ö. ve Hasan E. arasındaki şakalaşma önce tartışmaya ardından da kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aydın Ö., üzerinde taşıdığı kuru sıkıdan bozma tabancayı çıkartarak, Hasan E.'ye ateş etti. Karın bölgesinden vurularak yaralanan Hasan E., Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hasan E., buradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aydın Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:15 Kaynak: DHA

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