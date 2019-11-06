Son Dakika Haberleri: SAKBİS 50 bin kiralama sayısına ulaştı
Son Dakika Güncel SAKBİS 50 bin kiralama sayısına ulaştı

SAKBİS 50 bin kiralama sayısına ulaştı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıllı Bisiklet Uygulaması'nın (SAKBİS) 50 bin kiralama sayısına ulaştığı bildirildi.

SAKBİS 50 bin kiralama sayısına ulaştı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıllı Bisiklet Uygulaması'nın (SAKBİS) 50 bin kiralama sayısına ulaştığı bildirildi.

Şehrin muhtelif yerlerindeki 15 farklı noktada 110 bisikletle hizmet veren SAKBİS'e toplam 7 bin 612 vatandaş abone oldu.

SAKBİS'lere mobil uygulamadan, www.sakbis.com.tr adresinden, abone noktalarından 3 dakika içerisinde kolay üyelik sağlanabiliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Mobil SAKBİS uygulamasından, vatandaşlarımız hem üye kartı hem de kredi kartı ile üyelik işlemleri gerçekleştirebiliyor. Abone kartı ile daha hızlı ve kolay işlem yapmak isteyen vatandaşlarımızı abone noktamıza bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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