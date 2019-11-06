Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıllı Bisiklet Sistemi (SAKBİS) 50 bin kiralama sayısına ulaştı.



Şehrin muhtelif yerlerindeki 15 farklı noktada 110 bisikletle hizmet veren SAKBİS'e toplam 7 bin 612 vatandaş abone oldu. SAKBİS'lere mobil uygulamadan, www.sakbis.com.tr adresinden, abone noktalarından 3 dakika içerisinde kolay üyelik sağlanabiliyor. Akıllı Bisiklet Uygulaması SAKBİS'e ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni bisiklet yollarına ek olarak şehrimizde bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması adına hayata geçirdiğimiz ve büyük ilgi gören Akıllı Bisiklet Sistemi (SAKBİS) 50 bin kiralama sayısına ulaştı. Mobil SAKBİS uygulamasından, www.sakbis.com.tr adresinden, abone noktalarından 3 dakika içerisinde kolay üyelik ve kiralama imkanı sunduğumuz akıllı bisiklet sistemine toplam 7 bin 612 vatandaşımız abone olurken; vatandaşlarımız hem üye kartı hem de kredi kartı ile üyelik işlemleri gerçekleştirebiliyor. Abone kartı ile daha hızlı ve kolay işlem yapmak isteyen vatandaşlarımızı abone noktamıza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.



Açıklamanın devamında ise, "Şehrimizde Sezginler Lisesi, Çevre Yolu- Kipa, SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yunus Emre Parkı, Tunatan Kavşağı, Serdivan Avm, Yazlık, Kent Park, Demokrasi Meydanı, Adapazarı Belediyesi, Ofis Sanat Merkezi, Agora Avm, Adapazarı Kaymakamlığı, Ozanlar-Perşembe Pazarı ve Nuri Bayar İlköğretim Okulu olmak üzere 15 farklı noktada 110 bisikletle hizmet veren SAKBİS'e gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Büyük ilgi gören projemizi önümüzdeki süreç içerisinde yeni bisiklet durakları ile bisiklet sürüşlerinin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayacağız. Sonbahar'ın son günlerinde güzel havada bisiklet sürmek isteyen tüm hemşehrilerimizi SAKBİS'le tanışmaya, şehri SAKBİS'le turlamaya davet ediyoruz" denildi. - SAKARYA