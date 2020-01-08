SAKBİS'e 8 ayda 8 bin 200 kişi abone oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAKBİS'e 8 ayda 8 bin 200 kişi abone oldu - Son Dakika

SAKBİS'e 8 ayda 8 bin 200 kişi abone oldu

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan ayında hayata geçirilen Akıllı Bisiklet Uygulaması (SAKBİS) 8 ayda 57 bin kiralama sayısına ulaştı.

SAKBİS'e 8 ayda 8 bin 200 kişi abone oldu, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan ayında hayata geçirilen Akıllı Bisiklet Uygulaması (SAKBİS) 8 ayda 57 bin kiralama sayısına ulaştı.


Bu kapsamda şehrin muhtelif yerlerindeki 15 noktada 110 bisikletle hizmet veren SAKBİS'e toplam 8 bin 200 vatandaş abone oldu.


Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehrimizde bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi'ne gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kısa süre önce devreye alınan SAKBİS'e toplam 8 bin 200 vatandaşımız abone oldu ve akıllı bisikletler 8 ay içerisinde 57 bin kez kiralandı. SAKBİS uygulamasından, www.sakbis.com.tr adresinden, kiosklardan ve abone noktalarından kolay üyelik ve kiralama imkanı sunduğumuz akıllı bisiklet sisteminde vatandaşlarımız hem üye kartı hem de kredi kartı ile üyelik işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Şehrimizde Sezginler Lisesi, Çevre Yolu- Kipa, SAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yunus Emre Parkı, Tunatan Kavşağı, Serdivan Avm, Yazlık, Kent Park, Demokrasi Meydanı, Adapazarı Belediyesi, Ofis Sanat Merkezi, Agora Avm, Adapazarı Kaymakamlığı, Ozanlar-Perşembe Pazarı ve Nuri Bayar İlköğretim Okulu olmak üzere 15 farklı noktada 110 bisikletle hizmet veren SAKBİS'e gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Büyük ilgi gören projemizi önümüzdeki süreç içerisinde yeni bisiklet durakları ile bisiklet sürüşlerinin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayacağız. Bisiklet sürmek isteyen tüm hemşehrilerimizi SAKBİS'le tanışmaya, şehri SAKBİS'le turlamaya davet ediyoruz" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
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