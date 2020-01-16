SAKBİS tarifeleri güncellendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAKBİS tarifeleri güncellendi - Son Dakika

SAKBİS tarifeleri güncellendi

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehirde bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi'nde ücret tarifeleri güncellendi.

SAKBİS tarifeleri güncellendi, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehirde bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi'nde ücret tarifeleri güncellendi.


Konu ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "15 farklı noktada 110 bisiklet ile hizmet veren Akıllı Bisiklet Sistemi (SAKBİS) ücret tarifelerinde yeni düzenlemeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 20 TL olan yıllık abonelik ücretlerinde yüzde 50 indirim yapılarak 10 TL olarak güncellenirken kredi kartı kullanımlarında alınan 50 TL'lik provizyon ücreti ise 20 TL olarak güncellendi. 2019 yılında hizmete aldığımız ve kısa sürede vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören SAKBİS'lerin kullanım verilerini düzenli olarak inceliyoruz. Vatandaşlarımızın kullanım verilerine göre bisiklet kiralama süresinin çoğunlukla 15 dakikanın altında olduğunu gözlemledik. Bu konuda vatandaşlarımızın bisiklet kiralama sisteminden daha verimli yararlanabilmesi içi ücretlendirme periyodunu 15 dakika üzerinden güncelledik. Bu kapsamda bisiklet kiralama sisteminden yararlanmak isteyen abonelerimiz 15 dakikası 50 kuruş, kredi kartı ile yararlanan ise 15 dakikası 75 kuruş olmak üzere ücretlendirilecek. Şehrimizde bisiklet kullanımının daha fazla yaygınlaşması için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:07 Kaynak: İHA
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