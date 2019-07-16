Son Dakika Haberleri: SAKBİS vatandaşlar tarafından sevildi
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SAKBİS vatandaşlar tarafından sevildi

3 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıllı Bisiklet Sistemi (SAKBİS) vatandaşlar tarafından çok sevildi.

SAKBİS vatandaşlar tarafından sevildi, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akıllı Bisiklet Sistemi (SAKBİS) vatandaşlar tarafından çok sevildi. Şehrin muhtelif noktalarına kurulan 15 noktada hizmet veren SAKBİS'e toplam 2 bin 650 kişi abone olurken akıllı bisikletler dört ay içerisinde 18 bin 400 kez kiralandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehrimizde bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz Sakarya Akıllı Bisiklet Sistemi'ne gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kısa bir süre önce devreye alınan SAKBİS'e toplam 2 bin 655 vatandaşımız abone oldu. Akıllı bisikletler dört ay içerisinde 18 bin 400 kez kiralanırken toplam 12 bin 750 saat kullanım sayısına ulaştı. SAKBİS uygulamasından, www.sakbis.com.tr adresinden, kiosklardan ve abone noktalarından kolay üyelik ve kiralama imkanı sunduğumuz akıllı bisiklet sisteminde vatandaşlarımız hem üye kartı hem de kredi kartı ile üyelik işlemleri gerçekleştirebiliyor. Büyük ilgi gören projemizi önümüzdeki süreç içerisinde yeni bisiklet durakları ile bisiklet sürüşlerinin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayacağız" denildi.

Açıklamada, SAKBİS uygulamasının İOS işletim sistemine uygun hale getirildiği ve bu sisteme sahip cihazlardan uygulamanın indirilebileceği ifade edildi. - SAKARYA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:12 Kaynak: İHA
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