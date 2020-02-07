SAKEM'de kağıt rölyef kursu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat SAKEM'de kağıt rölyef kursu - Son Dakika

SAKEM'de kağıt rölyef kursu

6 saat önce

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) açılan kağıt rölyef kursu, yoğun ilgi görüyor.

SAKEM'de kağıt rölyef kursu, System.String[]

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) açılan kağıt rölyef kursu, yoğun ilgi görüyor.

SAKEM şubelerinde pazartesi, salı ve çarşamba günleri verilen eğitimlerde, kursiyerler birbirinden güzel eserler üretiyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, kağıt rölyef kursunda kağıttan 3 boyutlu tablolar elde edildiğini belirtti.

Rölyef sanatının, genellikle tarihi yapıların, doğa manzaraları veya insan figürlerinin, yardımcı malzemeler ile tabloya boyut vererek yerleştirilmesiyle ortaya çıktığını vurgulayan Köse, kursiyerlere başarılar diledi.

Kurslara, çok sayıda kişinin ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Köse, "Sosyal bir belediye olarak, insanlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu tarz kurslarımızda oldukça ilgi görüyor. Talep geldiği sürece, kurslarımıza devam edeceğiz." dedi.

Safranbolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

flash!
Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! 10 Şubat'tan itibaren geçerli olacak Boş damacanaya idrarını yapan su kuryesi, asansörün güvenlik kamerasınca görüntülendi Koronavirüs salgınının yarasadan değil pangolinden yayıldığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:51:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SAKEM'de kağıt rölyef kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]