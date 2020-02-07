SAKEM'de kağıt rölyef kursu - Son Dakika

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) açılan kağıt rölyef kursu, yoğun ilgi görüyor.

SAKEM şubelerinde pazartesi, salı ve çarşamba günleri verilen eğitimlerde, kursiyerler birbirinden güzel eserler üretiyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, kağıt rölyef kursunda kağıttan 3 boyutlu tablolar elde edildiğini belirtti.

Rölyef sanatının, genellikle tarihi yapıların, doğa manzaraları veya insan figürlerinin, yardımcı malzemeler ile tabloya boyut vererek yerleştirilmesiyle ortaya çıktığını vurgulayan Köse, kursiyerlere başarılar diledi.

Kurslara, çok sayıda kişinin ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Köse, "Sosyal bir belediye olarak, insanlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu tarz kurslarımızda oldukça ilgi görüyor. Talep geldiği sürece, kurslarımıza devam edeceğiz." dedi.