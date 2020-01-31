SAKEM'den ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek - Son Dakika

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezleri (SAKEM) tarafından aşçılık kurs eğitimlerinin verildiği mutfaktan her gün 15 aileye 25 kişilik ücretsiz yemek gönderildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler için SAKEM'de kurulan aşevinde günde 2 öğün yemek çıkarıldığı ve yemeklerin sefer taslarına konularak ailelerin evine bırakıldığı belirtildi.

Ücretsiz yemekten maddi durumu yeterli olmayan, sağlık sorunları sebebiyle yemek yapamayan ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerinin faydalandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Periyodik aralıklarla gıda mühendislerinin kontrolünden geçen yemekler, ailenin sağlık durumu dikkate alınarak seçiliyor. İlçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veren ekip her sabah saat 10.30'da yola çıkarak öğle saatlerine kadar yemekleri yardıma muhtaç vatandaşların evlerine kadar ulaştırıyor. Aşevinde bayan aşçılar tarafından yapılan yemeklerin hijyen kuralları içinde pişirilmesi sağlanıyor."