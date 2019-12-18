Sakharov Ödülü, Uygur Türkü İlham Tohti'nin kızına verildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sakharov Ödülü, Uygur Türkü İlham Tohti'nin kızına verildi - Son Dakika Dünya

Sakharov Ödülü, Uygur Türkü İlham Tohti'nin kızına verildi

6 saat önce

2014'ten beri Çin'de hapiste olan ekonomist ve aktivist İlham Tohti, Uygur azınlığını savunan çalışmaları nedeniyle Sakharov Ödülü'ne layık görüldü.

Sakharov Ödülü, Uygur Türkü İlham Tohti'nin kızına verildi, System.String[]

2014'ten beri Çin'de hapiste olan ekonomist ve aktivist İlham Tohti, Uygur azınlığını savunan çalışmaları nedeniyle Sakharov Ödülü'ne layık görüldü. Tohti'nin hapiste olması nedeniyle ödülü kızı İlham Cevher'e teslim edildi.

Avrupa Parlamentosu'nun Fransa'nın Strazburg kentindeki oturumunda düzenlenen törenle İlham Cevher, ödülü babası İlham Tohti adına aldı. Cevher, törende yaptığı konuşmada, 'Babamın nerede olduğunu bilmiyorum. Kendisinden en son 2017'de haber alabildik. Babam, çoğu Uygur'a yapıldığı gibi, şiddet yanlısı bir radikal olarak etiketlendi' ifadelerini kullandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:11 Kaynak: DHA
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