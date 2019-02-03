Son Dakika Haberleri: Sakho'dan Sert Açıklama

Sakho'dan Sert Açıklama

18 dakika önce

Bursaspor'un golcü futbolcusu Diafra Sakho sakatlığıyla alakalı açıklama yaptı.

Sakho'dan Sert Açıklama, System.String[]
Bursaspor'un golcü futbolcusu Diafra Sakho sakatlığıyla alakalı açıklama yaptı.

Yeşil-beyazlı takımın golcüsü Diafra Sakho, sosyal medya üzerinden sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sakho, "Herkese merhaba. Son zamanlarda parayı bahane edip oynamadığımla ilgili haberler görüyorum. Öncelikle Bursaspor'da oynayabilmek için maaşımda indirime gittiğimi hatırlatmak isterim. Neden oynamadığımı bilmeniz için sakatlığım hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Normalde 10-12 hafta sürecek bir sakatlıktı fakat takımımla sahada olabilmek için 6. haftanın sonunda ağrı kesici ve enjeksiyon desteğiyle maça çıktım. Fakat hep yüzde yüzümü vermek istediğim ve sakatlığımın sebep olduğu performans düşüklüğünün takıma da zarar verdiğini düşündüğüm için 3-4 hafta tam tedaviye devam etmenin daha doğru olacağını düşündüm. Söylentilere kulak asmayın çünkü onların hiçbir faydası yok" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HÜDA PAR, 31 Mart Seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu'da Seçmenlerini Yönlendireceklerini Açıkladı Kenan İmirzalıoğlu ile Aynı Projede Yer Alacakları İddialarına Cansu Dere'den Açıklama Geldi

Beşiktaş, Antalyaspor'u Farkla Boğdu: 6-2 Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u 3-0 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 22:19:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakho'dan Sert Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]