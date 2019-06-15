Son Dakika Haberleri: Sakıb Aytaç'ın menajeri açıklama yaptı
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Sakıb Aytaç'ın menajeri açıklama yaptı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ın menajeri transfer dedikodularına cevap verdi.

Sakıb Aytaç'ın menajeri açıklama yaptı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ın menajeri transfer dedikodularına cevap verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor takımında forma giyen Sakıb Aytaç, yeni sezonda da sarı kırmızılı forma ile yoluna devam edecek. Geride kalan sezon uzun süre sakatlık yaşayan Sakıb Aytaç, Kayseri'den ayrılmayacak. Sakıb Aytaç'ın menajeri Cem Kargın açıklama yaparak, "Bazı yayın organlarında çıkan Sakıb Aytaç Denizlispor'la prensipte anlaştı haberleri tamamen yalan ve asılsızdır. Ne menajeri olarak bizim, ne de Kayserispor yönetiminin bundan haberi bile yoktur. Kaldı ki Sakıb Aytaç'ın Kayserispor'la 1 yıl daha sözleşmesi olup ayrılma gibi düşüncesi asla yoktur" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:52 Kaynak: İHA
Kayseri, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor
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