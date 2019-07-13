Son Dakika Haberleri: Sakıb Aytaç takıma katıldı
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Sakıb Aytaç takıma katıldı

4 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç takıma katılarak takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

Sakıb Aytaç takıma katıldı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç takıma katılarak takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezonun sona ermesinden sonra vatanı görevi tamamlayan Sakıb Aytaç, verilen özel iznin ardından Kayseri'ye geldi. Dün Kayseri'ye gelen tecrübeli futbolcu Sakıb Aytaç, antrenör eşliğinde takımdan ayrı önce salon ardından sahada çalıştı.

2018-2019 sezonunda Antalyaspor'dan İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan ancak yaşadığı sakatlık sonrası sadece 3 maçta forma giyen Sakıb Aytaç, yeni sezona iddialı geliyor. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:57 Kaynak: İHA
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