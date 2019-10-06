Son Dakika Haberleri: Sakin kent akyaka'da sakinlik hakim
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Sakin kent akyaka'da sakinlik hakim

25 dakika önce

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka'da, geçen bayramda 25 kat artan nüfus yoğunluğundan eser kalmadı.

Sakin kent akyaka'da sakinlik hakim, System.String[]

MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka'da, geçen bayramda 25 kat artan nüfus yoğunluğundan eser kalmadı. Akyaka unvanına yakışır halde yine sakinliğe bürünürken burada tatil yapan yerli ve yabancı turistler, denize girip güneşlendi, keyifli saatler geçirdi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula ilçesinin eskiden belde olan Akyaka Mahallesi, doğa güzelliği ve deniziyle öne çıkıyor. Mahallede konaklayan yerli ve yabancı turistler, hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olduğu yerleşimde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Tatilciler, plajda gün boyu denize girip güneşlenmenin keyfini sürüyor. Su sporları yapanlar ise eğlenceli anlar yaşıyor. Kentte geçen Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluğun sona erdiğini, mahallenin unvanına yaraşır sakinlikte olduğunu belirten Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, "Akyaka, Kurban Bayramı'nda tatilci rekoru kırmıştı. 4 bin olan yerleşik nüfusumuz, 25 kat artarak 100 bine ulaşmıştı. Şu an ise az sayıda turist bulunuyor. Sakin şehir unvanlı mahallemizde sessizliğin keyfini çıkartıyorlar" dedi.

Kurban Bayramı, Akyaka, Ula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:35 Kaynak: DHA
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