Son Dakika Haberleri: Sakin Kent Akyaka'nın Girişine Dev Türk Bayrağı

Sakin Kent Akyaka'nın Girişine Dev Türk Bayrağı

42 dakika önce

Muğla'nın günübirlik turizm merkezi Ula'nın Akyaka mahallesi girişine Mahalle Muhtarlığı tarafından 12 metre yükseklikte dev Türk Bayrağı asıldı.

Sakin Kent Akyaka'nın Girişine Dev Türk Bayrağı, System.String[]
Muğla'nın günübirlik turizm merkezi Ula'nın Akyaka mahallesi girişine Mahalle Muhtarlığı tarafından 12 metre yükseklikte dev Türk Bayrağı asıldı.

Muğla'nın ilk Sakin Kent unvanlı Akyaka Muhtarı Feridun Özsoy, mahallenin eski giriş noktasındaki boş alana 12 metre yükseklikteki direğe 1,5 metre boy, 2,5 metre eninde dev Türk Bayrağı asarak Akya'ya girişte misafirleri dev Türk Bayrağı karşılayacağını açıkladı. Özsoy, "Akyaka mimarisi ile, doğal güzellikleri ile, turizmi ile bir dünya markası. Yaz aylarında günübirlik turizmin en yoğun yaşandığı bir tatil beldesi. Gelen misafirlerimizi mahallenin eski giriş noktasına mahalle sakinlerimiz ile dev bir Türk Bayrağı asma kararı aldık. Bundan sonra mahallemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi dev bir Türk Bayrağı karşılayacak" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:03 Kaynak: İHA

Ula, Muğla, Akyaka, Güncel
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