Sakin kent kedi ve köpeklere kaldı - Son Dakika

Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Muğla'da vatandaşlar kısıtlama uygulamasına uyarken, sokaklar sakinliğe büründü.

Muğla'nın dünyaca ünlü 'Sakin Kent' unvanlı Ula'nın Akyaka mahallesi de kısıtlamanın uygulandığı saatlerde gerçek kimliğine bürünerek tam bir sakin kent oldu. Yaz ve kış aylarında hiç boş kalmayan Akyaka sahilinin tek konukları kedi ve köpekler oldu. Kısıtlama nedeniyle sahilde Akyaya Jandarma Karakol ekipleri sahil boyunca devriye görevi yürütüyor.

Akyaka sahilinin boş kalması balıklara yaradı. Daha önce insanların yüzdüğü kıyıya 10 metre kadar yaklaşan balıklar kedi ve köpeklerin de iştahını kabarttı. Kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşlar da sahilde balık nöbetine başladı. Kıyıya yakın yüzen balıkları gören bir köpek, uzun süre suda balık avlamak için gezindi.

Yaz aylarında pandemiye rağmen hiç boş kalmayan ünlü Akyaka sahili Haziran ayından bu yana ilk defa sessizliğe büründü. Özellikle kış aylarında sahildeki işletmeler önünde büyük yoğunluğun yaşandığı Akyaka sahili ve sokaklar boş kalırken, kısıtlama uygulamasına vatandaşların büyük oranda uydukları gözlemlendi.

Sakar geçidi de boşaldı

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer ve Antalya'nın geçiş noktasındaki 10 kilometrelik Sakartepe rampasında da görevli araçlar dışında araç trafiği bulunmuyor. Normal dönemlerde araç yoğunluğunun yaşandığı Sakartepe rampası iki gün boyunca trafik akışında sakinlik yaşaması bekleniyor.

Akyaka'da paket servis işletmecisi Taşkın Akpınar, Akyaka'nın 'Sakin Kent' unvanına yakışır bir konuma büründüğünü belirtti, Akpınar, "Akyaka'mız nihayet sakin kent statüsüne kavuşmuş durumda. İnşallah böyle devam eder. Balıklarımız da insanların yüzme mesafesinde ve hemen hemen karaya çıkma durumunda yoğunluk var. Akyaka'nın müdavimi köpek de balıkların peşinde, sahilde kuşlar ve kediler var" dedi. - MUĞLA