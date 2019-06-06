Son Dakika Haberleri: 'Sakin Kent'te adım atacak yer yok
Son Dakika Güncel Haber

'Sakin Kent'te adım atacak yer yok

13 dakika önce

Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı Ula ilçesinde bayram tatilinde koylarda adım atacak yer kalmadı.

'Sakin Kent'te adım atacak yer yok, System.String[]
Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı Ula ilçesinde bayram tatilinde koylarda adım atacak yer kalmadı. Sakin Kent unvanlı 3 bin nüfuslu Ula'nın Akyaka Mahallesi'ne günlük araç giriş sayısı 40 bine dayandı. Akyaka sahilinde yer bulamayan tatilciler, rotayı Akbük sahiline çeviriyor. Bayram tatillerinde nüfusu 100 bine dayanan Akyaka sahilinde adım atacak yer kalmadı. Öğle saatlerinde Akyaka girişinde hala araçlar uzun konvoylar oluştururken, gelen vatandaşlar uzun süre Akyaka girişinde araç içinde beklemekten şikayetçi. "Keşke gelmeseydik' diyen vatandaşlar kadar, Akyaka'yı tatil sonunda temiz bırakılması konusunda uyaran vatandaşlar da var. Tatilci bir bayan, "Akyaka'da tatillerini yapan bizler lütfen giderken çöplerimizi bırakmayalım. Burada yaşayan insanların da temiz havaya, canlıların da temiz doğaya ihtiyacı var" dedi.
PARAŞÜTLER GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEDİ Akyaka'da alternatif turizm olarak Kitesorf sporunu yapanlar ise Akçapınar sahilinin semalarını renkli paraşütlerle süsledi. Yüzlerce Kitesorf tutkunu sığ sahili ve rüzgarı nedeniyle gün boyu su üzerinde kalabiliyor. Akyaka'da tatilcilerin en fazla rağbet ettiği etkinliklerden birisi de Kadın azmağında tekne turu. Azmak çıkışında bulunan tekneciler gün boyu yarım saatlik tekne turlarını vatandaşlara sunarken, Azmak çevresinde yürüyüş yapan tatilciler ise temiz ve doğa ile iç içe bir tatilin tadını çıkarıyor.
(Bekir Tosun/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:26 Kaynak: İHA
Muğla, Akyaka, Ula, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi denizde kayboldu Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi 12 saat sonra bulundu İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü AB'den vize ücret zammına onay

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 19:39:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Sakin Kent'te adım atacak yer yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]