Sakin Kent'te çöp toplama kampanyası - Son Dakika

Sakin Kent'te çöp toplama kampanyası

Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 30 katına çıkan Ula'nın Sakin Kent'i Akyaka'da Jandarma Karakol Komutanlığı ve gönüllüler tarafından temizlik kampanyası düzenlendi.

MUĞLA - 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğrayan Muğla'da kıyılarda temizlik kampanyaları düzenleniyor.

Ula'nın Sakin Kent'i Akyaka'da Jandarma Karakol Komutanlığı önderliğinde, Ula Belediyesi ve gönüllülerin desteği ile farkındalık oluşturmak amacıyla Akyaka Orman kampı ile Akçapınar mahallesi girişindeki koruma altında olan Okaliptüs ağaçları yürüyüş yolunda çevre temizliği gerçekleştirildi.

4 bin yerleşik nüfuslu Akyaka mahallesine bayram tatilinde 120 bine yakın yerli turist gelirken, İla Belediye tarafından Çınar plajı başta olmak üzere Orman Kampı, Akyaka Sahili, Akçapınar rüzfar sörfü sahilinden tonlarca çöp Belediye temizlik ekipleri tarafından toplandı.

Akyaka'daki temizlik kampanyasına destek veren gönüllülerden Ebru Coşkun, "Bireysel olarak eşimle birlikte yerlere atılan çöpleri topluyordum. Ancak Kurban Bayramında özellikle çok yoğun bir ziyaretçi geldiği zaman özellikle Kadın Azmağı, NASA'nın bile 'Vay be' dediği azmak nehrimiz bile çok kirlendi. Sahillerimiz çok kirlendi. Tek ricamız çevre dostları olarak duyarlılık ve farkındalık oluşturmak. Bu kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İnsanlardan ricamız, çöplerini çocuk bezi dahil lütfen çöplerini bir poşete koyup çöp kutularına atmaları" dedi.

Temizlik kampanyasına destek veren milli sörfçü Bilge Öztürk, "Emret Komutanım Akyaka mıntıka temizliği için bu sabah bir araya geldik. Zaman zaman çevreye çok rahatlıkla çöpler atılabiliyor. Sürekli doğayı kirleten insanlarla karşı karşıyayız maalesef. Bir duyarlılık oluşturmak ve kendimizi hatırlatmak adına böyle bir kampanya yapmaya karar verdik. Jandarma komutanımız başta olmak üzere Ula Belediyemize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Bu kampanya kapsamında gönüllüler olarak buluştuk ve teker teker ağaç kovuğundaki izmarite kadar her çöpü toplamaya kendimize hedef olarak seçtik. Özellikle bayram tatilinin ardından maalesef bu kirliliğin artması ile bizim müdahalemiz ile tekrar doğanın eski haline döndürmeye çalışıyoruz. Akyaka'mızı temiz tutalım" dedi.